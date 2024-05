Nach einer Regierungssitzung am Mittwoch wurde der slowakische Premierminister Robert Fico Opfer eines Attentats. Bei einem Auftritt vor Anhängern in der Stadt Handlova wurden fünf Schüsse auf den Regierungschef abgegeben. Fico wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt aktuell in Lebensgefahr. Es gab schnell erste Reaktionen.