Angriff auf dänische Ministerpräsidentin

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist am Freitagabend in Kopenhagen von einem Mann auf offener Straße geschlagen worden. Die Tat habe sich auf einem Platz in der Hauptstadt ereignet. Das teilte das Büro der Ministerpräsidentin der dänischen Zeitung "Berlingske" mit. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt das Staatsministerium, dass Mette Frederiksen über den Vorfall schockiert sei, aber keine weiteren Kommentare abgeben wolle.