Das Risiko einer politischen Dauerkrise wird in Frankreich nach den Parlamentswahlen nach Einschätzung von Experten deutlich zunehmen. "Es konkretisiert sich die Gefahr, dass Frankreich sich in einer Situation ohne parlamentarische Mehrheit wiederfindet", sagte Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen. "Entsprechend dürfte die politische Instabilität zunehmen", fügte Ross hinzu.

Autorität des Präsidenten könnte schrumpfen

"Jetzt kommt alles darauf an, wie viele Dreierkonstellationen es in der zweiten Runde gibt, wer sich zurückzieht und welche Empfehlungen für die zweite Runde ausgesprochen werden", sagte Ross.

Europa muss sich auf Blockade einstellen

"Auch europapolitisch verliert seine Stimme an Gewicht", sagte Wernert. Die Partner Frankreichs müssten sich entweder auf eine blockierte Nationalversammlung oder eine Regierung des RN einstellen. Die Aussicht, dass die links-grüne Neue Volksfront an die Macht komme, sei eher unwahrscheinlich. "Es gibt noch eine Chance, aber sie ist dünn", sagte er.

Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) kommt nach den ersten Prognosen in 390 bis 430 Wahlkreisen in die zweite Runde. Das links-gründe Wahlbündnis Neue Volksfront könnte in 370 bis 410 Wahlkreisen in die zweite Runde kommen, das Regierungslager in 290 bis 330 Wahlkreisen.