West stört das offenbar nicht. Er hat schon früher seine Bewunderung für Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht und so wird er wohl auch nicht fürchten müssen, in Russland verhaftet zu werden. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Trip um einen privaten Besuch. Dennoch frohlockten russische Staatsmedien ob der Ankunft des Musik-Superstars. "Kanye West ist in Moskau! Das ist eine großartige Nachricht, er ist im Herzen der Hauptstadt", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Sonntag die Produzentin Jana Rudkowskaja.