Bei einem mutmaßlich israelischen Angriff in Teheran stirbt Hamas-Chef Ismail Hanija. Die Spannungen in der Region könnten sich weiter verschärfen.

Ismail Hanija ist tot – mutmaßlich durch einen israelischen Raketenangriff, ausgerechnet in der iranischen Hauptstadt Teheran. Der Hamas-Chef war Ehrengast bei der Vereidigung des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. Kurze Zeit später starb Hanija, als Raketen sein Haus in Teheran trafen. Eigentlich lebte er in Katar.

Mit dem Tod des Hamas-Chefs verschärft sich der Nahostkonflikt vermutlich weiter. Doch was folgt nun? t-online hat mit dem Nahost-Experten Carsten Wieland über die Auswirkungen auf die Konfliktparteien gesprochen.

Die iranische Schwäche

Der Tod des Hamas-Chefs auf iranischem Boden sei blamabel für das Regime. "Zu sehen, dass der Iran so angreifbar ist, ist eine Blöße", erklärt Carsten Wieland im t-online-Interview. Dass Israel Ziele im Iran treffen kann, sei zwar nicht neu, aber doch "ein Zeichen der Schwäche des Iran".

Der oberste politische und religiöse Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, drohte Israel am Mittwochvormittag mit "harter Bestrafung". Das "kriminelle zionistische Regime (Israel)" habe "unseren Gast in unserem Haus ermordet".

Mit einer überharten Antwort rechnet Wieland jedoch nicht. "Der Iran hat immer gesagt, dass er die Hamas unterstützt, ist damit bisher aber nicht in die Vollen gegangen." Das Regime in Teheran sei nicht an einem großen Krieg mit Israel interessiert. "Jetzt müssen sie eine Antwort finden, bei der sie das Gesicht wahren, aber doch keinen Flächenbrand auslösen."

Die Tötung Hanijas ist nicht der erste mutmaßlich israelische Schlag gegen das islamistische Regime des Iran: Am Ostermontag hatten israelische Raketen ein Haus in Damaskus zerstört, ein benachbartes iranisches Botschaftsgebäude schwer beschädigt. Dabei wurden sechs Menschen getötet, unter ihnen Mohammad Reza Zahedi, General der Quds-Fraktion der Iranischen Revolutionsgarden.

Carsten Wieland (Archivbild) (Quelle: imago) Zur Person Dr. Carsten Wieland ist Diplomat, langjähriger Senior-UN-Berater, Nahost- und Konfliktexperte mit internationaler Mediationserfahrung. Er ist Associate Fellow am Geneva Centre for Security Policy (GCSP) und Fellow des Middle East Centre am Peace Research Institute in Oslo.

Der Iran hatte auch damals Rache geschworen und wenige Tage später mit mehreren Raketenangriffen auf Israel reagiert, die von Expertinnen und Experten allerdings eher als Warnschüsse denn als Angriff mit voller Kraft interpretiert wurden.

Der im Iran geborene und in Berlin lebende Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad erklärte schon im April bei t-online, der Iran stecke in einer Zwickmühle: Eine als angebracht wahrgenommene Reaktion könnte die Konflikte in der Region weiter eskalieren lassen – und den Iran in einen offenen Krieg mit Israel und möglicherweise den USA bringen. Damit würde das islamistische Regime allerdings seine eigene Sicherheit gefährden. Die breite Bevölkerung stehe nicht hinter den Mullahs, so Fathollah-Nejad: "Dass diese sich im Falle eines Krieges geschlossen hinter die Regierung stellen würde, ist unwahrscheinlich."

Israels Spiel mit der Gewalt

Bisher hat Israel nicht die Verantwortung für den tödlichen Angriff in Teheran übernommen. Dennoch gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die Raketen aus Israel kamen.

Dass die israelische Regierung Krieg mit dem Iran will, glaubt Carsten Wieland nicht. "Dafür gibt es auch unter Netanjahu keine Mehrheit." Das bedeute aber kein Ende des Konflikts: Der israelische Ministerpräsident wolle die "kämpferischen Handlungen köcheln lassen", mindestens bis zu den US-Wahlen im November – und dann auf einen Trump-Sieg hoffen, der als Unterstützer Netanjahus gilt. "Die Gewaltkulisse wird aufrechterhalten, auch, um Netanjahus Lager politisch zu helfen."

Dieses Kalkül hält Wieland für gefährlich. "Die Lage ist so angespannt wie seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr." Selbst, wenn der Iran eine "kalibrierte Antwort" beabsichtige, könnten doch Ziele getroffen werden, die wiederum zu einer militärischen Reaktion Israels führen würden – die Situation könnte weiter eskalieren.