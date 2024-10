Aktualisiert am 03.10.2024 - 04:19 Uhr

Die Regierung in Washington habe jedoch Kenntnis von Berichten über einen Angriff auf den Bagdad Diplomatic Support Complex, eine Einrichtung des US-Außenministeriums. Ein Sprecher des Ministeriums teilt mit, dass es keine Verletzten gegeben habe. Der Vorfall werde derzeit untersucht.

Berichte über drei Raketen

Den Berichten zufolge war ein US-Militärstützpunkt nahe dem Flughafen der Hauptstadt Bagdad Ziel eines Raketenangriffs geworden. Der Truppenstützpunkt Victory am Flughafen sei am frühen Dienstagmorgen mit drei Raketen beschossen worden. Das berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AFP und berief sich auf Sicherheitskreise.

Eskalation in Nahost

Seit Beginn des Gaza-Krieges als Folge des beispiellosen Angriffs der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die Lage in der gesamten Nahost-Region deutlich zugespitzt. Auch die Angriffe auf von der US-Armee genutzte Stützpunkte im Irak und in Syrien haben seitdem zugenommen. Wer genau hinter dem jüngsten Angriff steckte, ist nicht bekannt.