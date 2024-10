Die Chagos-Inseln liegen strategisch günstig im Indischen Ozean. Großbritannien hielt trotz Kritik lange an dem Überseegebiet fest. Nun gibt es eine Lösung.

Die Zahl der britischen Überseegebiete sinkt. Großbritannien gibt die Souveränität über den Chagos-Archipel nach langen Verhandlungen an den Inselstaat Mauritius im Indischen Ozean ab, wie die Regierung in London mitteilte. Damit zeichnet sich eine Lösung in einem historischen Streit ab: Die Einwohner der Inseln oder ihre Nachfahren könnten nun zurückkehren. Sie waren vor Jahrzehnten zwangsweise umgesiedelt worden.