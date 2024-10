Medienberichten zufolge schlugen zwei Raketen trotz Abwehrfeuer in Haifa ein. Die Polizei meldete Schäden an Gebäuden und sechs Leichtverletzte unter anderem durch Granatsplitter, die in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Zwei weitere Verletzte seien vor Ort versorgt worden, hieß es. Auch in der Stadt Tiberias wurde laut der "Times of Israel" mindestens eine Person verletzt. Bilder zeigten Schäden auf einer Straße. Der Fall werde untersucht, hieß es.