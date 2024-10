Wem hilft der aufziehende Winter?

Der Winter mit seinem schlechten Wetter könnte in diesem Jahr vor allem der russischen Armee helfen. Denn die Ukraine setzt in diesem Krieg mittlerweile stark auf Drohnen. Und gerade die leichten ukrainischen "Selbstmord-Drohnen", also kleine unbemannte Flugkörper, die beim Aufprall explodieren, können bei heftigen Winden, bei Regen oder schlechter Sicht nicht fliegen.

Der Nebel kann dazu führen, dass die Ukrainer einen russischen Angriff übersehen und dementsprechend schlecht vorbereitet sind. Oberst Markus Reisner, Österreichisches Bundesheer

Deshalb freut sich der russische Kriegsblogger Juri Podoljaka am Montag auf seinem Telegram-Kanal: "Und so begannen sie heute Morgen mit Wehklagen. Dass das Wetter im Oktober in der Region Kursk nicht stimmt und sie daran hindert, zu kämpfen. Es heißt, es habe angefangen zu regnen, und am Morgen sei der Nebel stark, weshalb Drohnen (bislang ihre Hauptangriffskraft) heute nicht fliegen."

Doch nicht nur Angriffsdrohnen können bei schlechtem Wetter nur eingeschränkt fliegen. Auch Aufklärungsdrohnen sind von Wind und Nebel beeinträchtigt, erklärt Markus Reisner. "Das kann dazu führen, dass die Ukrainer im Nebel einen russischen Angriff übersehen und dementsprechend schlecht vorbereitet sind."

Ein weiteres Problem für die Ukraine ergibt sich aus einer Kampfstrategie der russischen Truppen, die Reisner erklärt: "Die Russen rücken in Kleingruppen vor, mit denen sie Lücken in der ukrainischen Verteidigung erkennen". Sobald sie eine Lücke erkannt hätten, würden sie mit schweren Waffen nachziehen und den Ukrainern so empfindliche Nadelstiche versetzen. "Ich erwarte also, dass die Russen auch im Winter weiter vorrücken und zumindest lokal begrenzte Geländegewinne erzielen können", sagt Reisner. Er glaubt, dass die russische Armee jetzt schon Vorbereitungen für die Zeit trifft, in der der Boden gefroren ist. "Dann kann Russland auch im Winter weiter vorstoßen", so Reisner.

Für die Ukraine könnte das schlechte Wetter und die damit verbundene Ineffizienz ihrer Drohnen zu einem großen Problem werden. Denn immer noch fehlt den ukrainischen Verteidigern im Osten des Landes viel Artilleriemunition, die flugunfähige Drohnen zumindest teilweise ersetzen könnte.

Was bedeutet der Winter für Selenskyjs Friedensplan?

Nichts Gutes. Denn vor der schlammigen und später auch eisigen Jahreszeit haben die Russen wegen ihrer geringeren Abhängigkeit von Drohnen die besseren Chancen, um Geländegewinne zu erzielen. "Die Ukraine muss aber aus einer Position der Stärke heraus mit den Russen verhandeln", sagt Markus Reisner. "Wenn die Russen erkennen, dass sie nicht aus der Position der Stärke verhandeln, warum sollten sie dann auf die ukrainischen Forderungen eingehen?"

Es braucht viele Angriffe, dicht hintereinander gesetzt und über Wochen und Monate ausgeführt. Oberst Markus Reisner, Österreichisches Bundesheer

Aus diesem Grund beharre Wolodymyr Selenskyj auch weiterhin auf seiner Forderung nach weiteren Waffensystemen, erklärt Reisner. Ihm zufolge hat diese Forderung gerade durch das ausgefallene Treffen in Ramstein einen herben Rückschlag erlitten. "Kommen weniger Waffen in der Ukraine an, wird es für die Ukrainer schwer, in diese Position der Stärke zu kommen. Dann sieht sich Russland auf der Siegerstraße und wird weitermachen wie bisher", erklärt Reisner.