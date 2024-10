Irans Präsident: Werden "angemessen" auf Israels Angriff antworten

Israels Präsident bittet wegen Massaker um Entschuldigung

Geisel-Angehörige unterbrechen Netanjahu-Rede – der bleibt regungslos

15.16 Uhr: In Israel haben Angehörige von Hamas-Geiseln lautstark eine Rede von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während der Gedenkfeierlichkeiten zum 7. Oktober unterbrochen. Netanjahu stand während der Zeremonie in Jerusalem regungslos am Rednerpult, während die Zuhörer in der Menge schrien und ihn mehr als eine Minute lang unterbrachen, wie am Sonntag in einer Live-Übertragung der Rede anlässlich des Jahrestags des Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres nach dem jüdischen Kalender zu sehen war.