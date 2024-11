Im Iran ist nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen ein verurteiltes Mitglied der jüdischen Minderheit in dem muslimischen Land hingerichtet worden. "Inmitten der Kriegsdrohungen gegen Israel hat die Islamische Republik Arvin Gharemani, einen iranischen jüdischen Bürger, exekutiert", erklärte der Leiter der in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR), Mahmud Amiry-Moghaddam, am Montag. Das vorangegangene Mordverfahren gegen Gharemani habe "bedeutende Mängel" aufgewiesen.