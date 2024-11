Videotranskript lesen

Wütende Russen an der Grenze zur EU: Im russischen Staatsfernsehen hält man das für eine gute Idee. Putins Propagandisten beziehen sich dabei auf eine Aussage von Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

„Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Angst. Wenn Trump aufhört, das Kiewer Regime zu unterstützen, wird Putin gewinnen und die gesamte Ukraine übernehmen, und dann wird ein enthusiastisches und sehr wütendes Russland an der EU-Grenze erscheinen, mit der ukrainischen Armee zusätzlich zu seiner eigenen. Das klingt nach einem sehr guten Plan.“

Rutte hatte nach einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Budapest vor der Zusammenarbeit von Russland und Nordkorea gewarnt.

“Russland muss für die Hilfe bezahlen. Dafür liefert Russland die neueste Technologie an Nordkorea. Das stellt eine Bedrohung dar für die USA, Europa und unsere Partner im Indopazifik.”

Nach der Wahl von Donald Trump ist unklar, wie sich die USA im Ukraine-Krieg positionieren. In einem Telefonat soll Trump Putin vor einer Eskalation gewarnt haben. Trump wolle eine Beendigung des Krieges. Für die Ukraine könnte das Gebietsverluste bedeuten.

Und auch das Verhältnis zur Nato steht auf dem Prüfstand. In der Vergangenheit hatte Trump immer wieder gedroht, Länder, nicht mehr unterstützen zu wollen, die das Zwei-Prozent-Ziel nicht erreichen.

Unsichere Zeiten, in denen Russland Drohungen an den Westen schickt.