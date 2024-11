Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will mit einer Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen die Aufrüstung des mit Russland verbündeten Landes vorantreiben. Kim ordnete an, dass so schnell wie möglich ein System zur Serienproduktion dieser Waffengattung gestartet und zu seinem vollen Umfang hochgefahren werden solle, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr machte sich Kim demnach persönlich ein Bild von einem Test der Drohnen. Angesichts der zuletzt immer engeren Zusammenarbeit der Führungen in Pjöngjang und Moskau liegt Experten zufolge die Vermutung nahe, dass Nordkorea technische Unterstützung aus Russland bekommt.

Drohnen in der Ukraine eingesetzt

Kamikaze-Drohnen werden in großem Umfang in den Kriegen in der Ukraine und in Nahost eingesetzt. Im Ukraine-Krieg wird davon ausgegangen, dass Russland diese Drohnen aus dem Iran erhält. Der nordkoreanische Machthaber erklärte laut KCNA weiter, weltweit steige der Wettbewerb um diese Drohnen für militärische Einsätze. Militärische Befehlshaber dürften die Schlagkraft der Waffengattung schätzen, so Kim. Wegen dieser Entwicklung sei es dringend geboten, Militärtheorie, -praxis und -ausbildung zu modernisieren.