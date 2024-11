Kopiert News folgen

Mit der Wahl Donald Trumps wird ein neuer Handelskrieg mit China immer wahrscheinlicher. Beide Seiten rüsten schon einmal auf.

Acht Jahre ist es her, dass Trump in seinem ersten Wahlkampf ankündigte, er wolle chinesische Importe mit Strafzöllen in Höhe von 45 Prozent belegen. Im diesjährigen Wahlkampf ging er sogar noch weiter und kündigte an, dass auf Importe aus der Volksrepublik Zölle in Höhe von 60 Prozent anfallen könnten.

Zwei Jahre nach seinem ersten Wahlsieg kamen die Zölle, zwar nicht wie angekündigt, auf alle Importe, aber auf Waschmaschinen, Solarpaneele, Stahl und Aluminium. Darüber hinaus sanktionierte die Regierung Trump mehrere chinesische Unternehmen, darunter den Telekommunikationsriesen Huawei. Nun könnte Trump in seiner zweiten Amtszeit daran anknüpfen.

Peking sanktioniert amerikanische Unternehmen

Ob und wenn ja, in welcher Höhe Trump in seiner zweiten Amtszeit tatsächlich chinesische Importe mit Strafzöllen belegen wird, ist ungewiss. Als sicher gilt jedoch, dass sich der unter der Regierung Biden fortgesetzte Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen dürfte.

Darauf stellt sich auch die Kommunistische Partei Chinas unter Führung Xi Jinpings ein. So verabschiedete Peking schon 2021 ein Gesetz, welches es China erlaubt, auf Sanktionen mit einer Reihe von Gegenmaßnahmen zu reagieren. Wie die "Financial Times" berichtet, macht China auch selbst mehr und mehr Gebrauch von Sanktionen gegen US-amerikanische Unternehmen.

Analyst: "Nur Spitze des Eisbergs"

So belegte Peking den Drohenbauer Skydio mit einer Reihe von Sanktionen. Die von dem Unternehmen hergestellten Drohnen werden vor allem von der ukrainischen Armee eingesetzt. Lesen Sie hier mehr dazu. Ferner droht die kommunistische Führung damit, den amerikanischen Modehersteller PVH, zu dem unter anderem Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, vom chinesischen Markt auszuschließen.

Im Gespräch mit der "Financial Times" bezeichnet der China-Analyst Andrew Gilholm diese Schritte als "Warnschüsse". "Dies ist die Spitze des Eisbergs", so Gilholm. Ein weiterer Pfeil in Pekings Köcher ist die Kontrolle über einen Großteil Seltener Erden wie Lithium. Lithium ist einer der wichtigsten Rohstoffe für den Bau von Akkus.

"Ich sage unseren Kunden immer wieder: 'Ihr denkt, ihr habt das geopolitische Risiko und den Handelskrieg zwischen den USA und China eingepreist, aber das habt ihr nicht, denn China hat noch keine ernsthaften Vergeltungsmaßnahmen ergriffen'", so Gilholm weiter.

Chinas Wirtschaft schwächelt

Doch neben dem Ausbau handelspolitischer Gegenmaßnahmen arbeitet China vor allem daran, seine eigene Wirtschaft von der amerikanischen unabhängiger zu machen. So baut Peking seit Jahren die Handelsbeziehungen primär zu Ländern aus, die weniger eng mit Washington verflochten sind. Teil dieser Bemühungen ist unter anderem Chinas Prestigeprojekt "Neue Seidenstraße". Lesen Sie hier mehr dazu.

Doch trotz aller Vorbereitung könnte ein eskalierender Handelskrieg Chinas Wirtschaft empfindlich schaden. Seit Corona schwächelt die Wirtschaft im Reich der Mitte. Nach Jahren des kontinuierlichen Wachstums hat Peking mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und einer deutlich langsamer wachsenden Wirtschaft zu kämpfen.

Trumps Zölle könnten den USA schaden

Trumps Handelsstrategie könnte unterdessen sogar den USA schaden und China nutzen. Besonders wenn Trump seine Drohung wahr machen sollte, nicht nur chinesische Importe, sondern alle Importe mit Zöllen zu belegen. Im Gespräch mit der "Financial Times" erklärte der Handelsanalyst Jon Mazur: "Sollten andere große Volkswirtschaften beginnen, die USA als unzuverlässigen Handelspartner zu betrachten, könnten sie auf der Suche nach günstigeren Exportmärkten versuchen, engere Handelsbeziehungen mit China zu knüpfen“.