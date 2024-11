So greifen Winterreifen noch besser

Newsblog zur US-Politik Trump-Team soll FBI-Checks umgangen haben

Von dpa , reuters , afp , tos , jha Aktualisiert am 16.11.2024 - 01:08 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Der designierte US-Präsident Donald Trump: Olaf Scholz lobt den Republikaner nach einem Telefonat. (Quelle: Andrew Harnik)

Donald Trump bekommt Lob vom deutschen Bundeskanzler. Das neue Kabinett des designierten Präsidenten nimmt Form an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ein Pastor, ein Öl-Fan und einer mit Gehirnwurm: Das Kabinett Trump II

27-jährige Karoline Leavitt soll Sprecherin des Weißen Hauses werden

1.03 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump will seine Wahlkampfsprecherin Karoline Leavitt zur Sprecherin des Weißen Hauses ernennen. Die 27-Jährige sei "klug, zäh und hat sich als äußerst effektive Kommunikatorin erwiesen", erklärte Trump am Freitag. "Ich habe größtes Vertrauen, dass sie auf dem Podium brillieren und dazu beitragen wird, unsere Botschaft an das amerikanische Volk zu übermitteln."

Wirbel um Tätowierung von Trumps neuem Verteidigungsminister

0.21 Uhr: Ein ehemaliges Mitglied der Nationalgarde hat vor Pete Hegseth, dem designierten Verteidigungsminister in der Trump-Regierung, gewarnt. Er sei ein "Insider Threat", eine Bedrohung von innen, heißt es in einer E-Mail an die Führung der Garde, die jetzt der Nachrichtenagentur AP zugespielt wurde. Hintergrund soll eine Tätowierung auf Hegseths Arm sein. Dort steht "Deus Vult", ein Ausdruck, der oft von rechtsradikalen Extremisten benutzt wird. Es war einst ein Schlachtruf der Kreuzfahrer und bedeutet "Gott will es".

Trump-Team soll FBI-Checks umgangen haben

0.10 Uhr: Die Kandidaten, die der designierte US-Präsident Donald Trump als Regierungsteam ausgewählt hat, sind offenbar nicht vom FBI geprüft worden. Man habe mit der Tradition gebrochen, dass die Behörde den Hintergrund künftiger Kabinettsmitglieder untersucht, berichtete der US-Sender CNN.

Stattdessen habe das Team um Trump Privatdetektive beauftragt. Die Untersuchungsberichte des FBI sind eigentlich Teil des Verfahrens, in dem der Senat Kandidaten befragt und über sie abstimmt. Sein Kandidat für das Amt des Justizministers, Matt Gaetz, steht im Verdacht des sexuellen Missbrauchs. Seiner Nationalen Sicherheitsberaterin Tulsi Gabbard wird eine große Nähe zum Kremlherrscher Wladimir Putin vorgehalten.

Trump hatte im Wahlkampf immer wieder das FBI als politisch motiviert dargestellt, ohne Belege zu haben. Hintergrund der Anschuldigungen sind Ermittlungen gegen ihn, die auch zu mehreren Prozessen führten.

Freitag, 15. November

Großaktionär von Trump-Firma verkauft Großteil seiner Beteiligung

23.50 Uhr: Ein Großaktionär der Trump Media & Technology Group, ARC Global Investments, hat fast seine gesamte Beteiligung an dem Medienunternehmen veräußert. ARC und sein Manager Patrick Orlando halten nun nur noch etwa 0,01 Prozent der Anteile nach mehr als fünf Prozent oder über elf Millionen Aktien im September, wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte.

Orlando war der ehemalige Chef des Übernahmevehikels (Spac) Digital World Acquisition, das Trump Media an die Börse brachte. Orlando wurde vor dem Abschluss des Geschäfts in diesem Jahr entlassen. Ein Richter in Delaware hatte im September entschieden, dass Trump Media gegen eine Vereinbarung mit Orlandos ARC Global verstoßen hat und der Fonds mehr als eine halbe Million zusätzliche Aktien erhalten muss, bevor eine Sperre für Insiderverkäufe ausläuft.

