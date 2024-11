Mehr als 1.300 Kilometer Grenze mit Russland

Die USA besitzen 76 B-52H-Flugzeuge, 46 davon können auch Atomwaffen abwerfen. Die strategischen Bomber haben eine Reichweite von 8.000 Kilometern und sind in der Lage, bis zu 20 Raketen mit einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern abzufeuern. Im Juli hatte es bereits eine erste Übung mit B-52 in Finnland gegeben.

Warnung vor russischer Sabotage

Im Oktober hat die finnische Regierung über verdächtige Sabotageakte und Störungen berichtet, die offenbar in Russland ihren Ursprung haben. Russland führe weitreichende Einflussoperationen gegen das Land und andere europäische Länder durch, sagte Finnlands Innenministerin Lulu Ranne. Die Nato und westliche Nachrichtendienste, darunter auch der finnische, haben davor gewarnt, dass Russland hinter einer wachsenden Zahl feindseliger Aktivitäten im gesamten euroatlantischen Raum steckt, die von wiederholten Cyberangriffen bis hin zu Brandstiftungen mit Moskauer Beteiligung reichen – was Russland bestreitet.

"Wir erleben unter anderem Störungen, Sabotageakte, verschiedene Arten von Schäden und instrumentalisierte Migration. Dies schafft ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit und Unklarheit darüber, was wahr ist und was nicht", sagte Ranne gegenüber Reportern.

Gleichzeitig ist Finnland wegen seiner langen Grenze auch von einem möglichen Einmarsch Russlands bedroht. Zwar hat Russland einen großen Teil der Truppen, die bislang nahe der Grenze stationiert waren, in die Ukraine verlegt. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, wann Moskau diese Kontingente wieder auffüllt. Während die Nato in anderen Ländern an seiner Ostflanke vorgeschobene Landstreitkräfte stationiert hat, sind diese in Finnland noch in der Planung, berichtet die "Moscow Times".