Scholz: So war der Anruf bei Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt an einer Telefonschaltkonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten teil (Archivbild). (Quelle: Steffen Kugler/Bundesregierung)

Der Kanzler hat viel Kritik einstecken müssen für seinen Anruf bei Russlands Präsident. Er hält den Schritt dennoch für richtig – und will ihn wiederholen.

Scholz hatte Putin Mitte November auf eigene Initiative angerufen – das erste Mal seit Dezember 2022. Das rief in EU-Nachbarländern Russlands Kritik hervor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Scholz vor, mit dem Anruf die "Büchse der Pandora" geöffnet zu haben.

Selenskyj: "Manchmal verstehe ich es wirklich nicht"

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk verwies darauf, dass die Telefondiplomatie des Kanzlers nichts bringe, das zeige allein schon die Tatsache, dass die Angriffe Russlands weitergingen. Diktator Putin hatte in den Tagen nach dem Telefonat mit Scholz die Ukraine mit unverminderter Brutalität attackieren lassen, bei Bombenangriffen auf ukrainische Städte waren zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden.

"Niemand wird Putin mit Telefonanrufen aufhalten", schrieb Tusk bei X mit Blick auf die Vermittlungsversuche des Sozialdemokraten. "Der nächtliche Angriff, einer der größten in diesem Krieg, hat bewiesen, dass Telefondiplomatie die echte Unterstützung des gesamten Westens für die Ukraine nicht ersetzen kann".

Diese echte Unterstützung vermisst Wolodymyr Selenskyj bisweilen, auch wenn der Kanzler stets versichert, man stehe fest an der Seite der Ukraine und zähle zu deren wichtigsten Unterstützern. Kritik an der Unterstützung des Westens übte der ukrainische Präsident nun bei einem Treffen mit der Vorsitzenden der Fraktion der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament, Iratxe Perez Garcia. Ihr gegenüber beklagte Selenskyj, dass sein Land noch zehn bis zwölf Patriot-Flugabwehrsysteme benötige, um den gesamten ukrainischen Luftraum zu schützen und den Krieg für Putin "sinnlos" zu machen.

Indirekt griff er dabei auch das Vorgehen der Verbündeten in Sachen Patriots an, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet. "Manchmal verstehe ich es wirklich nicht: Anderthalb Milliarden sind ein System wert. Bitte nehmen Sie dieses Geld aus dem russischen Vermögen. Es wird 30 Milliarden kosten, aber es wird in der Lage sein, unseren Luftraum vollständig und endgültig zu schließen. Und das war's."