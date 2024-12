Wladimir Putin hält am Donnerstag seine große Jahrespressekonferenz ab. Die Fragerunde für Journalisten wird in diesem Jahr mit der TV-Show "Der direkte Draht" verknüpft. Dieses Format soll Bürgern die Gelegenheit geben, ihrem Staatsoberhaupt Fragen zu stellen. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass keine Frage, die Putin beantwortet wird, zufällig ist. Im Saal werden keine durchschnittlichen Bürger sitzen. Es ist ein inszeniertes Spektakel, das Putins Ruf als Vater der Nation und "guter Zar" stärken soll.

Wladimir Putin lispelt und hustet

"Ich kann kein Datum nennen" – Putin gerät ins Stottern

10.42 Uhr : Eine angebliche Bewohnerin der Region Kursk wird ins Studio geschaltet. Sie fragt, wann sie und andere Bewohner wieder in ihre Dörfer und Städte zurückkehren können. "Ich kann kein konkretes Datum nennen", antwortet Putin. "Unsere Jungs kämpfen in diesem Moment. (...) Wir werden sie mit Sicherheit wieder verjagen. Ein Datum kann ich nicht nennen. Aber es gibt natürlich Pläne. Wenn ich ein Datum nenne, dann wissen sie sofort Bescheid" – Putin meint hier die ukrainischen Streitkräfte. "Aber es wird alles wieder wiederhergestellt", verspricht Putin: von Schulen bis zu Straßen.

"Wie bewerten Sie den Verlauf der militärischen Spezialoperation?"

10.35 Uhr : Der Chefredakteur der Nachrichtenagentur Tass startet seinen Auftritt mit einer großen Danksagung an den Präsidenten. Dann stellt der russische Propagandist die entscheidende Frage dieser Veranstaltung: "Wie bewerten Sie den Verlauf der militärischen Spezialoperation? Und sind wir dem Sieg näher?" Putin beantwortet die Frage nicht direkt. Stattdessen folgt eine einstudierte Darbietung: Gehilfen bringen eine Fahne, die die Abzeichen aller Einheiten präsentiert, die Putin zufolge "gerade an der Front stehen". Der Kremlchef weiter: "Unsere Kämpfer schreiten überall voran. Sie erkämpfen überall unsere Territorien zurück." Dies entspreche einer klassischen militärischen Strategie, behauptet Putin. "Die Möglichkeiten unserer Streitkräfte wachsen." Putin gerät an dieser Stelle stark ins Stolpern.

Konkrete Aussagen zu Siegesaussichten macht Putin nicht. Auch macht er keine Versprechungen, was die Situation in der russischen Region Kursk angeht.

Putin fabuliert über Deutschland

10.25 Uhr: In Deutschland sei das Nationalgefühl "ausgerottet" worden. "Sie fühlen sich als Europäer. Und nicht als Deutsche." In diesem Umstand sieht Putin den Grund für die schlechte Wirtschaftslage nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Für Russland sei hingegen die "nationale Souveränität" entscheidend – genauso wie für das Wachstum der russischen Wirtschaft.