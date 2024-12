Sängerin oben ohne an Geburtstag

Warnung vor Reisen in Inselparadies

News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin stellt sich in einem Propaganda-Spektakel vermeintlichen Fragen seiner Bürger. Doch keine Frage ist zufällig. Die wichtigsten Aussagen im Liveblog.

Wladimir Putin hält seine große Jahrespressekonferenz ab. Die Fragerunde für Journalisten wird in diesem Jahr mit der TV-Show "Der direkte Draht" verknüpft. Dieses Format soll Bürgern die Gelegenheit geben, ihrem Staatsoberhaupt Fragen zu stellen. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass keine Frage, die Putin beantworten wird, zufällig ist. Im Saal werden keine durchschnittlichen Bürger sitzen. Es ist ein inszeniertes Spektakel, das Putins Ruf als Vater der Nation und "guter Zar" stärken soll.

Schüler müssen Putin-Show anschauen

12.29 Uhr: In den russischen Schulen werden Schüler derweil gezwungen, die Propaganda-Show anzusehen. Statt Mathematik oder Literatur steht heute das Programm des Staatsfernsehens auf dem Stundenplan.

Putin wagt einen Scherz auf Kosten von Boris Johnson

12.16 Uhr: Während Putin weiter über seine Maßnahmen zur Rettung der sinkenden Geburtenrate spricht, macht in den sozialen Medien ein Scherz des Kreml-Chefs die Runde: Als Putin kurz Boris Johnson erwähnt, bezeichnet er ihn als "Menschen mit einer hübschen Frisur". Im Publikum vor Ort bringt ihm das ein paar Lacher ein. Die TV-Kameras fangen ein, wie auch Ksenia Sobtschak, die Tochter von Putins politischem Ziehvater Anatoli Sobtschak, herzlich darüber lacht.

Ende November war Sobtschak nach eigenen Angaben noch in Berlin unterwegs – und teilte von dort ein Selfie mit Sahra Wagenknecht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Russischer Journalist liefert Putin Steilvorlage

11.59 Uhr: Ein russischer Journalist äußert sich zur sinkenden Geburtsrate und thematisiert die unkonventionellen Maßnahmen, die Putins Regierung ergriffen hat. Putin betont, dass Russland nicht als einziges Land mit diesem Problem kämpft. Er präsentiert Zahlen und zieht Vergleiche zu anderen Ländern. Auch hier scheint die Frage vorab ausgewählt worden zu sein, damit Putin seine Pläne darlegen kann.

In Russland läuft seit Monaten eine riesige Propaganda-Kampagne, die die Russen dazu bewegen soll, wieder mehr Kinder zu bekommen. Vor kurzem wurden die Menschen etwa dazu aufgerufen, in der Mittagspause Sex am Arbeitsplatz zu haben.

Putin stichelt gegen US-Journalisten

11.43 Uhr: Zum Schluss seiner Ausführungen über den angeblichen russischen Erfolg in Syrien lässt es sich Putin nicht nehmen, abermals den unbequemen US-Journalisten zu adressieren. Dafür unterbricht er sogar seinen Sprecher Dmitri Peskow. "Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie sie ruhig", sagt er mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht – offenbar in dem Glauben, dass seine Ausführungen über Syrien so meisterlich waren, dass sie den Kritiker zum Schweigen gebracht haben.

Putin über Schmach in Syrien: "Es läuft alles nach Plan"

11.40 Uhr: "Wir haben unser Ziel in Syrien erreicht", erklärt Putin. Angesichts der Schmach, die Russland mit dem Fall von Baschar al-Assad hinnehmen musste, leugnet Putin schlichtweg eine Niederlage. Dieselbe Taktik schlägt Putin auch hinsichtlich der Situation in der Ukraine stets ein. "Es läuft alles nach Plan": Das ist mittlerweile seine traditionelle Aussage in allen Notfällen.

Lesen Sie auch: Russland zieht Luftverteidigung aus Syrien ab

Putin bekommt eine unbequeme Frage und schießt zurück