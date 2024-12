Wenn ein Thema dem russischen Präsidenten aktuell großes Kopfzerbrechen bereitet, dann ist es wohl die Wirtschaft seines Landes. Der Rubelkurs ist zuletzt eingebrochen, während die Inflation in die Höhe schießt – und darüber hinaus belasten Moskau teils scharfe Sanktionen, die der Westen nach der Invasion der Kremltruppen in die Ukraine sukzessive verhängt hat.

Putin wälzt Verantwortung auf Zentralbank ab

Mit Blick auf die Überhitzung seiner auf Krieg getrimmten Wirtschaft gab Putin auch einen klaren Auftrag aus. Die Zentralbank möge eine "ausgeglichene" Zinsentscheidung treffen, sagte der 72-Jährige. Es war ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Zentralbankchefin Elwira Nabiullina. Sie hatte Anfang Dezember angekündigt, den Leitzins anheben zu wollen. Am Freitag aber entschied die Zentralbank, diesen bei 21 Prozent zu verlassen. Nabiullina hatte den Wink wohl verstanden, denn Putin suchte bereits einen Sündenbock.

"Es wäre notwendig gewesen, diese Entscheidungen rechtzeitig zu treffen", sagte Putin mit Blick auf den Leitzins. Wie hoch der neue Leitzins am Ende tatsächlich ausfallen würde, habe ihm Nabiullina bisher aber nicht mitgeteilt, erklärte er noch am Donnerstag. Die Teuerungsrate in Russland sei "in der Tat eine unangenehme und schlechte Sache". Putin hoffe aber, "dass wir im Allgemeinen, unter Beibehaltung der makroökonomischen Indikatoren, auch damit fertig werden". Ein Protokoll seines Auftritts lesen Sie hier.

Russlands Wirtschaft kämpft mit massiven Problemen

Die russische Wirtschaft steht vor mehreren Problemen. In den vergangenen Jahren pumpte der Kreml hohe Summen in die Armee und die Rüstungsindustrie. So entstanden rund zwei Millionen neuer Jobs, die das Wirtschaftswachstum kräftig ankurbelten. Doch dabei stößt das Land nun an seine Grenzen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei nur 2,4 Prozent. Es fehlt an Arbeitskräften, um die weiterhin hohe Nachfrage zu bedienen.