Mehr als vier Stunden dauerte das Propaganda-Spektakel Wladimir Putins. Assad, Syrien, Deutschland, Oreschnik – kaum ein Thema ließ der Kremlchef aus. In Erinnerung bleibt den Zuschauern aber sein Stottern.

Vor ausgewähltem Publikum gab sich Wladimir Putin gewohnt siegessicher. Aus Kursk werde man ukrainische Soldaten "hinauswerfen", nichts könne seine "Oreschnik"-Raketen stoppen, die russische Wirtschaft wachse. Auf seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau hat der russische Diktator die Situation seines Landes ein weiteres Mal verklärt. In Syrien sei Russland siegreich gewesen, erklärte er. Und auch in der Ukraine sei ein Sieg nur eine Frage der Zeit.