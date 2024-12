News folgen Artikel teilen

8.29 Uhr: Die libanesischen Behörden haben am Flughafen Beirut die Ehefrau und Tochter von Duraid Assad, einem Cousin des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, festgenommen. Beide hatten versucht, mit gefälschten Pässen nach Ägypten zu reisen. Rifaat Assad, Duraids Vater und ein Onkel Baschar al-Assads, hatte das Land einen Tag zuvor mit einem echten Pass verlassen.

Rifaat Assad steht in der Schweiz wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht. Gleichzeitig wurden in Libanon zuletzt mehrere ehemalige syrische Sicherheitsbeamte festgenommen, darunter Mitglieder der 4. Division. Die libanesische Justiz prüft zudem einen internationalen Haftbefehl gegen Jamil al-Hassan, den früheren Geheimdienstchef des Assad-Regimes.

Samstag, 28. Dezember

Netanjahu muss erneut operiert werden

23.10 Uhr: Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu muss sich nach Angaben seines Büros einer Prostataoperation unterziehen. Bei einer Untersuchung sei bei dem 75-Jährigen eine gutartige Prostatavergrößerung festgestellt worden, die eine Entzündung des Harntrakts ausgelöst habe, erklärte Netanjahus Büro am Samstag. Netanjahu werde daher bei einer Operation am Sonntag die Prostata entfernt.

Netanjahu hatte in jüngster Zeit eine Reihe von Gesundheitsproblemen. So wurde ihm im vergangenen Jahr ein Herzschrittmacher eingesetzt, im März musste er wegen eines Leistenbruchs operiert werden.

Israel nimmt 240 mutmaßliche Terroristen in Gaza-Krankenhaus fest

22.45 Uhr: Israels Armee hat nach eigener Darstellung bei der Erstürmung eines Krankenhauses im Norden des Gazastreifens 240 mutmaßliche Hamas-Kämpfer gefangen genommen. Unter den Festgenommenen ist auch der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahia, Hussam Abu Safeia, teilte die Armee mit. Er werde verdächtigt, ein "Terror-Kader" der Hamas zu sein, hieß es weiter.

Die israelischen Streitkräfte hatten am Freitagmorgen das Krankenhaus angegriffen. Nach Darstellung der Armee vom Samstagabend ist der Einsatz inzwischen beendet.

Autobombe explodiert im Norden Syriens

3.10 Uhr: Im Zentrum der kurdisch kontrollierten Stadt Manbidsch im Norden Syriens ist am Freitagabend eine Autobombe explodiert. Dabei kam es zu Sachschäden – Opfer gab es zunächst keine, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte. Demnach bekannte sich zunächst niemand zu dem Anschlag. Auch der Rettungsdienst Weißhelme meldete die Explosion: "Eine Autobombe ist vor der großen Moschee im Zentrum von Manbidsch explodiert", erklärte die Organisation bei Telegram.

Laut der Beobachtungsstelle mit Sitz in London handelt es sich um den zweiten Angriff dieser Art innerhalb weniger Tage. Den Aktivisten zufolge waren am Dienstag in Manbidsch zwei Menschen durch Bomben in einem Auto getötet worden.

Israel fängt Rakete aus dem Jemen ab

0.10 Uhr: Die israelische Luftabwehr hat in der Nacht laut Militärangaben wieder eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Sie sei noch außerhalb der eigenen Landesgrenzen abgeschossen worden, teilte das Militär auf Telegram mit. In Dutzenden von Städten des Landes, darunter auch im Raum Jerusalem und am Toten Meer, hatten wieder die Warnsirenen geheult. Zuvor waren erneut militärische Einrichtungen der proiranischen Huthi-Miliz im Jemen Ziel von Luftangriffen geworden. Der TV-Sender Al-Masirah, der als Sprachrohr der Miliz gilt, sprach von Angriffen der USA und Großbritanniens.

Freitag, 27. Dezember

Israels Armee in Klinik im Gazastreifen im Einsatz

14.01 Uhr: Israels Armee ist nach israelischen und palästinensischen Angaben seit dem Morgen in einer Klinik im Gazastreifen im Einsatz. "Das Kamal-Adwan-Krankenhaus dient als Hochburg der Hamas-Terroristen im Norden Gazas", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Israelische Einsatzkräfte gingen dort und in der Umgebung gegen die Organisation vor. Sie nutze das Krankenhaus für militärische Aktivitäten und als Versteck.