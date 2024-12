Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Wochen herrscht in Georgien der Ausnahmezustand: In wenigen Tagen wird ein pro-russischer Präsident an die Macht kommen. Der Kampf um die europäische Zukunft des Landes spitzt sich zu, schreibt Stephan Malerius von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tiflis.

Den zentralen Weihnachtsmarkt in der georgischen Hauptstadt Tiflis schmückt in diesem Jahr ein festlich beleuchteter Zug mit vier Waggons. Er soll von der Regierung des Georgischen Traumes bestellt worden sein. Der Weihnachtsmarkt befindet sich traditionell vor dem Orbeliani Palast, dem Amtssitz der georgischen Präsidentin Salome Surabischwili. Der Zug ist ein Fingerzeig, dass ihre Amtszeit in wenigen Tagen abläuft und sie den Präsidentenpalast zu räumen hat. Surabischwili kommentierte die kleinliche Geste mit den Worten: "Na, lasst uns mal schauen, wer in den Zug steigen wird…"

Die erneute Eskalation zwischen Regierung und Präsidentin beschließt ein zutiefst konfrontatives Jahr für Georgien. Erst peitschte der Georgische Traum im Frühsommer trotz wochenlanger Proteste ein von Russland inspiriertes Agentengesetz durch das Parlament. Dann wurden die Parlamentswahlen im Oktober derart dreist gefälscht, dass das Land für Wochen in kollektive Apathie verfiel.

Als Ministerpräsident Irakli Kobachidse Ende November jedoch ankündigte, die Annäherung an die EU bis 2028 auszusetzen, ging ein Ruck durch Georgien. Seitdem protestieren Abend für Abend Zehntausende Menschen gegen die Regierung, und zwar landesweit, selbst in kleineren Provinzstädten. Das Epizentrum der Proteste befindet sich in der Hauptstadt Tiflis.

"Dein Imperium endet hier"

Täglich finden hier Protestmärsche statt, von Anwälten und Lehrern, Eltern und Studierenden, von Basketballfans und Basketballspielern, Mitarbeiterinnen von Banken und Energieunternehmen, von Krebspatienten und Tänzern der Philharmonie. Die Proteste sind horizontal organisiert, sie sind fröhlich und wütend zugleich. Triebfedern sind Europa sowie die Ablehnung Russlands. "Dein Imperium endet hier" oder "Burn Russia to the ground", besagen zwei von unzähligen Graffitis im Zentrum der Hauptstadt, die die Proteste illustrieren.

Tobte die Auseinandersetzung um die Ausrichtung Georgiens nach Europa oder nach Russland anfangs noch vor dem georgischen Parlament und war von Feuerwerkskörpern, Wasserwerfern und Tränengas geprägt, hat sich die Dynamik der Proteste verändert.

Nach Tagen brutalen Vorgehens von Sicherheitskräften und inzwischen über 300 Inhaftierten versammeln sich die Menschen nun jeden Abend auf der ganzen Länge der zentralen Rustaweli-Straße, um Bekannte zu treffen und nebenbei gegen die Regierung zu protestieren.

"Nach Feierabend fahre ich nach Hause, mache schnell Abendbrot für die Kinder, dann gehe ich demonstrieren", beschreibt eine Bekannte ihren neuen Alltag. Zwei Forderungen haben sich mittlerweile herauskristallisiert: Freilassung der Inhaftierten und eine Wiederholung der Wahlen. Das soll helfen, Georgien neu zu sortieren.

Zur Person Stephan Malerius ist seit Mai 2022 Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) mit Sitz in Tiflis, Georgien. In der Vergangenheit hat er unter anderem das Belarus-Büro der KAS geführt und mehrere EU-Projekte der Stiftung koordiniert.

Sie ist das Gesicht der Proteste

Das Gesicht der Proteste ist Präsidentin Surabischwili. Ob Mitte Dezember im Europäischen Parlament oder unter den Protestierenden auf dem Rustaweli – sie bietet der Regierung unverdrossen die Stirn. Diese kann es nicht abwarten, sich ihrer zu entledigen.

Mitte Dezember war von einem Wahlkollegium ein Nachfolger von Surabischwili gewählt worden: Micheil Kawelaschwili, ein ehemaliger Fußballspieler, der vor zwei Jahren die rechtspopulistische Partei "Kraft der Menschen" mitbegründet hatte, ein pro-russisches, fremdenfeindliches und europaskeptisches politisches Projekt, das in der georgischen Gesellschaft nicht verfing.