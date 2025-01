Syrische Beamte sollen riesige Gehaltserhöhung bekommen

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Syrien sollen Staat und Wirtschaft neu geordnet werden. Der Mossad-Chef und US-Vertreter reisen wohl zu Gaza-Verhandlungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Syrien plant Erhöhung von Beamten-Gehältern um 400 Prozent

7.55 Uhr: Die neuen Machthaber in Syrien wollen die Gehälter vieler Beamten im nächsten Monat um 400 Prozent erhöhen. Das sei ein Schritt zur Umstrukturierung von Behörden und Ministerien, teilte der Finanzminister Mohammed Abasid mit. Der Staat solle dadurch effizienter werden. "Dies ist der erste Schritt hin zu einer Notlösung für die wirtschaftliche Realität im Land", sagte der Minister.

Nach 13 Jahren Bürgerkrieg liegt die Wirtschaft des Landes am Boden. Die Gehälter der Angestellten im öffentlichen Dienst unter dem gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad lagen bei etwa 25 Dollar pro Monat. Wie bei einem Großteil der Bevölkerung lag das Einkommen damit unter der Armutsgrenze, sagte Abasid.

Im öffentlichen Dienst in Syrien waren bislang knapp 1,3 Millionen Beschäftigte registriert, darunter allerdings auch fiktive Angestellte. Das ist ein Phänomen in autoritären oder instabilen Regimen, bei dem Personen offiziell auf staatlichen Gehaltslisten stehen, doch tatsächlich gar nicht arbeiten. Die Kosten für die Gehaltserhöhung werden auf 1,65 Billionen Syrische Pfund geschätzt, was etwa 123 Millionen Euro entspricht.

Hamas: Bereit zu Freilassung von 34 israelischen Geiseln

3.20 Uhr: Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ist nach eigenen Angaben bereit, in einer "ersten Phase" eines "Gefangenenaustauschs" 34 Geiseln an Israel zu überstellen. Es handele sich um 34 "israelische Gefangene auf einer von Israel übermittelten Liste" - egal ob tot oder lebendig, sagte ein hochrangiger Hamas-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu betonte hingegen, dass die Hamas noch immer nicht die von Israel verlangte Geisel-Liste übermittelt habe.

Laut der Hamas handelt es sich bei den 34 Menschen um "alle Frauen, Kranke, Kinder und ältere Israelis". Der Verantwortliche betonte: "Die Hamas und die Widerstandsgruppen brauchen etwa eine Woche Ruhe, um mit den Entführern zu kommunizieren und die toten oder lebenden (Geiseln) zu identifizieren."

Bei den derzeit laufenden indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Katar geht es neben einer Waffenruhe im Gazastreifen auch um einen "Gefangenenaustausch", also die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

Bericht: 17-Jähriger von israelischen Schüssen getötet

2.19 Uhr: Die palästinensische Autonomiebehörde hat den Tod eines 17-Jährigen bei einem israelischen Armeeeinsatz im besetzten Westjordanland gemeldet. Der Jugendliche "wurde bei einer Razzia in der Nähe des Lagers Askar östlich von Nablus durch Schüsse der Besatzungstruppen getötet", erklärte das Gesundheitsministerium der Autonomiebehörde. Zwei weitere Personen seien verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht dazu.

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichete, dass der Jugendliche getroffen worden sei, als israelische Soldaten Kugeln, Leuchtraketen und Tränengas abfeuerten. Sanitäter gaben an, dass Madani in die Brust getroffen worden sei. Später sei er in lebensbedrohlichem Zustand in die Rafidia-Klinik gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen.

Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 hat auch die Gewalt im seit 1967 besetzten Westjordanland deutlich zugenommen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden seitdem 818 Menschen durch die israelische Armee oder Siedler getötet. Im selben Zeitraum wurden laut offiziellen israelischen Angaben 25 Israelis durch Palästinenser getötet.

Berichte: Mossad-Chef und US-Vertreter bei Gaza-Verhandlungen

1.10 Uhr: Medienberichten zufolge reisen ranghohe Vertreter Israels und der US-Regierung zu den laufenden Gesprächen über eine Gaza-Waffenruhe in Katar. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird am Montag in Doha erwartet, berichtete die Nachrichtenseite "Ynet". Zudem schrieb ein Korrespondent der US-Nachrichtenseite Axios, auch der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, sei in die katarische Hauptstadt gereist.

Beides könnte bedeuten, dass eine mögliche Einigung näher rückt. Allerdings gab es solche Zeichen der Hoffnung in den vergangenen Monaten schon öfter, ohne dass ein Durchbruch erzielt worden wäre.