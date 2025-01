Die Waffenruhe im Gazastreifen scheint doch wie geplant in Kraft treten zu können. Der Chef der israelischen Partei Schas, Arje Deri, sagte laut israelischen Medienberichten auf dem Jahreskongress seiner Partei, dass "alle Hindernisse überwunden sind und das Abkommen auf den Weg gebracht wurde". Deri dankte dafür dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu : "Er ist für das Abkommen verantwortlich." Die Partei ist Teil der aktuellen Regierungskoalition in Israel .

Hamas widerspricht Anschuldigungen

Eine Dringlichkeitssitzung des israelischen Kabinetts, in der die Minister über ihre Zustimmung zum Abkommen entscheiden wollten, war daher kurzfristig verschoben. Was genau in dem Abkommen stehen soll, lesen Sie hier.

Auch die US-Regierung ging trotz eines Streits über Details davon aus, dass der Zeitplan eingehalten wird. "Ich bin zuversichtlich, und ich gehe fest davon aus, dass die Umsetzung, wie wir gesagt haben, am Sonntag beginnen wird", hatte US-Außenminister Antony Blinken in Washington zuvor in einer Pressekonferenz gesagt. Es sei "nicht wirklich überraschend", dass es am Ende so schwieriger Verhandlungen noch zu klärende Detailfragen gebe. Man sei aktuell daran, das zu regeln.