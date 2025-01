TikTok-Fans protestieren vor dem Obersten Gerichtshof: Am Sonntag wird die App in den USA wohl nicht mehr zu finden sein. (Quelle: Jacquelyn Martin)

Die Video-App TikTok hat ihren Kampf gegen das Gesetz zum Eigentümerwechsel in den USA vor dem Obersten Gericht verloren. Das Gesetz verletze nicht die Redefreiheit, urteilten die Richter am Freitag.

Mit der Entscheidung müsste TikTok mit Ablauf der Frist zum Verkauf am Sonntag theoretisch aus den amerikanischen App-Stores von Apple und Google fliegen und den Zugang zur Infrastruktur verlieren. Allerdings signalisierten bereits die aktuelle Regierung und auch der künftige Präsident Donald Trump , dass TikTok einen Aufschub bekommen soll, statt sofort in den USA dichtmachen zu müssen.

Weißes Haus zeigt sich nachgiebig

"Amerikaner sollten sich nicht darauf einstellen, dass TikTok am Sonntag plötzlich verboten wird", sagte ein anonym gebliebener Regierungsvertreter dem TV-Sender NBC. Man prüfe Optionen für die entsprechende Umsetzung des Gesetzes. Beim Sender ABC war das Weiße Haus noch deutlicher: Die Frist laufe an einem Wochenende am Tag vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten ab – "und es wird der nächsten Regierung zufallen, das durchzusetzen".

Trump will mehr Zeit für Deal

Trump sprach das Thema TikTok auch bei einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Freitag an. Ein weiteres Zeichen dafür, wie hoch die Plattform inzwischen in der Gunst von Trump steht: TikTok-Chef Shou Chew soll laut Medienberichten wie auch die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne auf der Tribüne bei Trumps Amtseinführung am Montag sitzen.