In Schweden ist ein wegen Koranverbrennungen angeklagter Flüchtling aus dem Irak wenige Stunden vor der erwarteten Urteilsverkündung getötet worden. Der 38-jährige Salwan Momika sei in einem Haus in dem Ort Södertälje bei Stockholm niedergeschossen worden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender SVT am Donnerstag unter Berufung auf Polizeikreise.