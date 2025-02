Russlands Präsident Wladimir Putin: Er will wohl mit Wolodymyr Selenskyj über Frieden in der Ukraine verhandeln. (Quelle: Ramil Sitdikov)

Wladimir Putin ist nach Angaben des Kremlsprechers Peskow zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj bereit. Das erklärte Peskow am Dienstag vor Reportern in Moskau .

"Putin selbst hat wiederholt gesagt, dass er notfalls auch mit Selenskyj verhandeln wird", so Peskow. Wichtig sei Russland dabei, eventuell getroffene Absprachen mit der Ukraine vertraglich festzuhalten. Peskow griff außerdem die Legitimität Selenskyjs als Präsident der Ukraine an, da die Amtszeit des ukrainischen Präsidenten eigentlich abgelaufen ist. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat das ukrainische Parlament die Wahlen auf einen Zeitraum nach Ende des Krieges verschoben.

Kremlsprecher: EU-Beitritt der Ukraine kein Problem für Moskau

Außerdem erklärte Peskow am Dienstag, Russland werde die Ukraine nicht daran hindern, der EU beizutreten. "Das ist das souveräne Recht eines jeden Landes", so Peskow am Dienstag vor Reportern in Moskau.