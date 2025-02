Zwei Kinder in Hessen vermisst

Von dpa 21.02.2025 - 10:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Unter anderem ein chinesisches Schiff (im Hintergrund) war in Verdacht geraten, in den vergangenen Monaten für Kabelbrüche in der Ostsee verantwortlich gewesen zu sein (Archivbild). (Quelle: Mikkel Berg Pedersen/dpa)

Wieder sollen Schäden an einem Unterseekabel aufgetreten sein. Der schwedische Regierungschef ist bereits alarmiert.

In der Ostsee soll erneut ein Kabel am Meeresgrund zu Schaden gekommen sein. Zu dem Verdacht wurden Ermittlungen eingeleitet, wie die schwedische Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Schwedischen Medienberichten zufolge verläuft das Kabel zwischen Finnland und Deutschland, der Schaden ist demnach in der ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens nahe der Insel Gotland.

Auch Ministerpräsident Ulf Kristersson äußerte sich zu dem Verdacht, ohne Details zu nennen. Er habe durch die Medien von dem möglichen neuen Kabelbruch in der Ostsee erfahren, schrieb er auf der Online-Plattform X. Man nehme alle Meldungen über mögliche Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage sehr ernst.