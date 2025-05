Die USA verfolgen in der Ukraine also künftig ein strategisches und ökonomisches Interesse. Selbst, wenn das Abkommen also keine direkte militärische Zusicherung für die Ukraine erhält, rückt das Land mit dem Deal näher an den Schutzschirm der USA. Auch die Tonlage in den USA ändert sich. So ist in einer Mitteilung des US-Finanzministeriums ausdrücklich von Russlands "umfassender Invasion" die Rede. Bislang sprach die Trump-Administration bevorzugt von "Konflikt".