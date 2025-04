Friedrich Merz kann die Deutschen mit seinem bisherigen Auftreten nicht überzeugen. Seine Beliebtheitswerte fallen. In zwei Kategorien schneidet er besonders schlecht ab.

CDU-Chef Friedrich Merz steckt vor der Kanzlerwahl in einer Vertrauenskrise. Wie eine Forsa-Umfrage des Magazin "stern" ergab, hat das Image des 69-Jährigen in den vergangenen Monaten massiv gelitten. Nur jeder fünfte Deutsche (21 Prozent) hält den Kanzler in spe für vertrauenswürdig. Das sind neun Prozentpunkte weniger als im August und drei Prozentpunkte weniger als im Januar.