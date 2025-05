Newsblog zur US-Politik Trump beleidigt Zentralbank-Chef – will ihn aber nicht feuern

Unter Druck von US-Präsident Trump: der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell. (Archivbild) (Quelle: Erin Hooley/AP/dpa/dpa-bilder)

Trump beleidigt den Notenbankchef erneut, will aber an ihm festhalten. Der Staatssender VOA bleibt geschlossen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump "weiß nicht", ob er die Verfassung einhalten muss

US-Präsident Donald Trump ist sich nach eigenen Worten nicht sicher, ob er an die Verfassung gebunden ist. "Ich weiß es nicht", antwortete der Präsident in einem am Sonntag in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob er sich an die Verfassung der Vereinigten Staaten halten müsse. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump nennt Zentralbank-Chef Powell "total steif" – will ihn aber nicht feuern

Nach wiederholten rhetorischen Attacken gegen Zentralbank-Chef Jerome Powell hat US-Präsident Donald Trump betont, dass er den Notenbanker nicht vorzeitig ablösen werde. Auf die Frage, ob er Powell vor dem Ende von dessen Amtszeit im Mai 2026 absetzen würde, antwortete Trump in einem am Sonntag veröffentlichten TV-Interview von NBC: "Nein, nein, nein. Warum sollte ich das tun?"

Es dauere schließlich nicht mehr lange, bis er den Chefposten neu besetzen könne. Die Äußerungen waren Trumps bislang deutlichsten Hinweise darauf, dass er Powell die Amtszeit regulär ableisten lassen dürfte. Allerdings holte er auch wieder gegen den Geldpolitiker aus: Powell sollte die Zinsen senken, forderte Trump erneut. "Und irgendwann wird er das auch tun. Er würde es lieber nicht tun, weil er kein Fan von mir ist. Wissen Sie, er mag mich einfach nicht, weil ich ihn für total steif halte."

An der Wall Street war es im April mit den Kursen stark nach unten gegangen, nachdem Trump seine Angriffe gegen Powell verstärkt hatte. Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank machten die Runde. Nach dem Kurssturz ruderte Trump etwas zurück. Seine Kommentare in dem Interview mit NBC News, das am Freitag in Florida aufgezeichnet wurde, könnten nun in dieser Hinsicht für Beruhigung an den Märkten sorgen, die auch durch Trumps Maßnahmen zur Umgestaltung des globalen Handelssystems mit einer Flut von Zöllen stark verunsichert wurden.

Berufungsbericht bestätigt Schließung von VOA

Ein US-Berufungsgericht hebt ein Urteil auf, das die Trump-Regierung dazu verpflichtete, 1.000 Mitarbeiter von Voice of America (VOA) an ihre Schreibtische zurückkehren zu lassen. "Das ist ein Sieg für uns", schreibt Trumps Beraterin Kari Lake in den Sozialen Medien. Die US-Bezirksrichterin Cornelia Pillard sagte zu der Entscheidung, sie "garantiere praktisch, dass Voice of America auf absehbare Zeit zum Schweigen gebracht" werde. Die Trump-Administration hatte vor Wochen die Schließung der staatlich finanzierten Nachrichtenagenturen beschlossen.

Sonntag, 4. Mai

US-Auslandssender Voice of America kann Arbeit offenbar bald wieder aufnehmen