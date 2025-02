US-Techmilliardär und Präsidentenberater Elon Musk hat die schnelle Auszählung der Stimmen bei der Bundestagswahl gelobt. In seinem Onlinenetzwerk X kommentierte er Posts des Accounts "End Wokeness" (deutsch: "Wokeness beenden"), in denen die schnelle Bekanntgabe des Wahlergebnisses gelobt wurde, am Montag mit den Worten: "In Amerika sollte es genauso sein."

"Deutschland hat es geschafft, 100 Prozent der 50 Millionen Stimmen in weniger als acht Stunden auszuzählen und es waren alles Stimmzettel auf Papier. Ja, es ist machbar", hatte "End Wokeness" in einem der Posts geschrieben.

Einmischungen während des Wahlkampfs

Musk war wiederholt für seine Einmischung in den Bundestagswahlkampf kritisiert worden. Unter anderem hatte er zur Wahl der in Teilen rechtsextremen AfD aufgerufen und erklärt, die Partei sei "der letzte Funken Hoffnung für Deutschland". Auf der von ihm im Jahr 2022 gekauften Plattform X diskutierte er mit Spitzenkandidatin Alice Weidel in einem Livestream. In einer Videobotschaft bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD rief er die Menschen in Deutschland dazu auf, "stolz" darauf zu sein, Deutsche zu sein.