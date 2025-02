Europäische Truppen in Ukraine?

Trump glaubt, Putin würde europäische Truppen in der Ukraine akzeptieren. Ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Selenskyj steht wohl kurz bevor.

Russlands Machthaber Wladimir Putin soll bereit sein, europäische Truppen zur Absicherung einer Waffenruhe in der Ukraine als Teil eines Deals zum Kriegsende zu akzeptieren. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. "Ja, er würde das akzeptieren", antwortet Trump auf die Frage eines Journalisten. Der Krieg könnte "innerhalb von Wochen" vorbei sein.

Trump möchte sich nach eigener Aussage außerdem noch diese oder nächste Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es gehe um eine Abmachung zum US-Zugang unter anderem zu in der Ukraine lagernden Rohstoffen, den Selenskyj persönlich unterzeichnen wolle, sagte Trump. "Wir helfen der Ukraine, so wie noch niemand zuvor der Ukraine geholfen hat", sagte der US-Präsident. Er wolle nicht, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Dritten Weltkrieg ausarte.