Australiens Premierminister Anthony Albanese hat eine mögliche Beteiligung seines Landes an einer Friedensmission in der Ukraine in Aussicht gestellt. "Wir würden eine Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine in Betracht ziehen", sagte Albanese am Sonntag vor Journalisten. Zugleich betonte er, dass es für eine solche Mission noch zu früh sei: "Es ist natürlich noch zu früh – man kann keine Friedenstruppen einsetzen, ohne Frieden zu haben."