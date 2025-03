Darauf hat es Trump in Grönland abgesehen

Donald Trump Junior: Der Sohn des US-Präsidenten war in Grönland zu Besuch. (Quelle: Emil Stach/imago-images-bilder)

Grönland wählt ein neues Parlament. Seit dem Beginn von Donald Trumps Präsidentschaft hat die riesige Insel an geopolitischer Relevant gewonnen.

Rund 56.000 Menschen leben auf der größten Insel der Welt: Grönland . Das autonome Gebiet gehört zu Dänemark , verwaltet sich jedoch selbst. Am Dienstag wählen die Grönländer ein neues Parlament – ein Urnengang, der unter dem Eindruck geopolitischer Begehrlichkeiten steht. Besonders die Bodenschätze der Insel sorgen für internationales Interesse. t-online gibt einen Überblick.

Seltene Erden

Seltene Erden sind essenziell für zahlreiche Industrieprodukte wie Elektroautos, Smartphones und Halbleiter. Nach Angaben des Geologischen Dienstes von Dänemark und Grönland (GEUS) könnten in Grönlands Böden rund 36,1 Millionen Tonnen dieser Elemente lagern. Die tatsächlich abbaubaren Vorkommen schätzt der United States Geological Survey (USGS) allerdings auf lediglich 1,5 Millionen Tonnen.

Lithium, Grafit und Kupfer

Kupfer kommt in Grönland zwar vor, hat im globalen Vergleich aber keine große Bedeutung. Anders könnte es mit Uran aussehen – hier bestehen nennenswerte Reserven. Ein Abbau ist jedoch seit 2021 gesetzlich untersagt.

Öl und Gas

Rohstoffabbau steckt in den Kinderschuhen

Trotz des enormen Rohstoffpotenzials wird in Grönland derzeit kaum gefördert. Derzeit existiert lediglich eine aktive Mine: An der Westküste baut das Unternehmen Lumina Sustainable Materials das Gestein Anorthosit ab. Eine stillgelegte Goldmine im Süden Grönlands soll laut der kanadischen Firma Amaroq Minerals bis Ende des Jahres wieder in Betrieb gehen.