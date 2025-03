"Ukraine musste vor Trump in die Knie gehen"

Trumps früherer Sicherheitsberater sieht in dem möglichen Waffenstillstand zwischen Ukraine und Russland eine große Gefahr. Auch für Friedrich Merz hat er einen Tipp.

Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton übt deutliche Kritik an den Plänen für eine Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland – und teilt auch gegen den allgemeinen Regierungsstil von Donald Trump aus. Wie er in einem Interview mit dem "Stern" erklärt, musste die Ukraine "vor Trump in die Knie gehen", damit die USA ihnen wieder Militärhilfen zur Verfügung stellen. Trumps politische Handlungen seien nur von seinen Eigeninteressen geleitet.