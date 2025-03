Vorschlag für Waffenruhe vorgelegt USA geben Ukraine-Hilfen "sofort" wieder frei

Die US-Unterhändler Mike Waltz (l.) und Marco Rubio in Dschidda: "Die USA werden Russland mitteilen, dass Russlands Entgegenkommen der Schlüssel zu einem Frieden ist". (Quelle: Saul Loeb)

Bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien hat es offenbar Fortschritte gegeben. Die US-Regierung will Kiew entgegenkommen.

Es klingt wie eine Kehrtwende der US-Regierung in ihrer Ukraine-Politik: Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio wollen die USA die ausgesetzten Militärhilfen an die Ukraine "mit sofortiger Wirkung" wieder aufnehmen. Auch der Austausch von Geheimdienstinformationen mit der ukrainischen Armee soll wieder aufgenommen werden, sagte Rubio am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Saudi-Arabiens Hauptstadt Dschidda.

Laut Angaben der Ukraine haben die USA wie zugesagt ihre Militärhilfe bereits wieder aufgenommen. "Ich habe die Bestätigung, dass die Sicherheitshilfen der USA wieder aufgenommen worden sind", schrieb der Vizechef der ukrainischen Präsidentenkanzlei, Pawlo Palissa, auf Facebook. "Die Vereinbarungen werden erfüllt." Der frühere Offizier Palissa hatte an den Gesprächen in Dschidda teilgenommen.

Die ukrainische Seite habe sich im Gegenzug bereit erklärt, einer 30-tägigen Waffenruhe im Krieg gegen Russland zuzustimmen, so Rubio. Die Waffenruhe hänge allerdings davon ab, dass auch Russland ihr zustimmt. "Die USA werden Russland mitteilen, dass Russlands Entgegenkommen der Schlüssel zu einem Frieden ist", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der US- und der ukrainischen Regierung. Veröffentlicht wurde die Erklärung von der Ukraine.

Demnach seien beide Delegationen darin übereingekommen, ihre jeweiligen Teams für Verhandlungen aufzustellen und die Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden "unverzüglich" aufzunehmen, der die langfristige Sicherheit der Ukraine gewährleistet. Die USA wollen diese konkreten Vorschläge demzufolge mit Vertretern Russlands erörtern. Die Ukraine pochte zudem darauf, dass die europäischen Unterstützer bei Verhandlungen mit einbezogen werden sollen.

In der gemeinsamen Erklärung heißt es zudem, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, so bald wie möglich ein Abkommen über den Abbau Seltener Erden in der Ukraine abzuschließen. Ein solches Abkommen ist seit Wochen ein Streitpunkt zwischen Washington und Kiew. US-Präsident Trump hatte von der Ukraine zuletzt gefordert, Rohstoffe im Wert von 500 Milliarden US-Dollar zu erhalten. Kiew hat dies bislang ab, da die USA nicht bereit sind, der Ukraine Sicherheitsgarantien auszusprechen.

US-Unterhändler loben Ukrainer

Rubio zufolge ist nun Russland am Zug. Die Ukraine habe einen positiven Schritt unternommen, sagte er nach dem Abschluss der Gespräche in Saudi-Arabien. Zwar gebe es keine Frist für das Angebot. Man hoffe jedoch, es so bald wie möglich vollziehen zu können. Die beste Geste des guten Willens vonseiten Russlands wäre nun, wenn sie Ja sagen würden, sagte Rubio weiter. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt zunächst nicht vor.

Laut dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, hat die Ukraine konkrete Vorschläge vorgelegt. Es sei über handfeste Einzelheiten gesprochen worden, wie der Krieg zu Ende gebracht werde. Auch seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen. Er werde in den kommenden Tagen mit russischen Vertretern sprechen, sagte Waltz weiter. US-Außenminister Marco Rubio werde seinerseits mit seinen Kollegen aus den G7-Staaten reden.

Waffenstillstand nicht nur in der Luft und zur See?