Die AfD hat im RTL/ntv-Trendbarometer ihre Position als stärkste politische Kraft in Deutschland ausgebaut. Sie kommt in der am Dienstag veröffentlichten Umfrage auf 26 Prozent, die Union fällt auf 24 Prozent (minus eins) zurück. Auch die SPD verliert im Vergleich zur Vorwoche und kommt nur noch auf 14 Prozent (minus eins). Die Grünen und die Linke legen dagegen auf zwölf beziehungsweise zehn Prozent leicht zu. Das BSW und die FDP würden mit vier bzw. drei Prozent erneut an der Fünfprozenthürde für den Einzug in den Bundestag scheitern.