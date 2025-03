Kommt es in der Ukraine zu einem 30-tägigen Waffenstillstand? Die Ukraine hat einem entsprechenden US-Vorschlag zugestimmt – der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Zusage allerdings an Bedingungen geknüpft. Nun hat sich US-Präsident Donald Trump öffentlich zu angeblichen Verhandlungen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten geäußert.

So will Trump Putin um Milde für angeblich eingekesselte ukrainische Soldaten gebeten. "Genau in diesem Moment sind Tausende ukrainische Soldaten durch das russische Militär eingekreist und sind in einer sehr schlechten und verletzlichen Lage", schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "Ich habe Präsident Putin gebeten, ihr Leben zu verschonen." Sollte sich Putin daran nicht halten, drohe ein "furchtbares Massaker, wie man es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat".

Trump: "Gute Chance, dass Krieg endet"

Am Donnerstag hatte Witkoff in Moskau den US-Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe vorgestellt, dem die Ukraine am Dienstag bei Gesprächen in Saudi-Arabien zugestimmt hatte. Er sprach auch mit Putin in Moskau. Der Kreml äußerte sich danach "vorsichtig optimistisch".