US-Außenminister Marco Rubio: Die Gespräche zwischen den USA und Russland über einen möglichen Frieden in der Ukraine könnten bald in die nächste Runde gehen. (Quelle: Saul Loeb)

Die Ukraine-Gespräche zwischen Russland und den USA könnten bald in die nächste Runde gehen. Ein Politiker wird dann allerdings nicht mehr dabei sein.

Die Außenminister der USA und Russlands haben nach US-Angaben über das weitere Vorgehen in den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gesprochen. US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow hätten am Samstag telefonisch über die "nächsten Schritte" nach den Gesprächen beider Länder in Saudi-Arabien beraten, teilte das US-Außenministerium mit. Demnach hätten die Unterstützer der Ukraine vereinbart, "kollektiven Druck" auf Russland auszuüben, um Moskau zu einer Waffenruhe zu bewegen.