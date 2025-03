Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für die Ukraine scheint es derzeit schlecht zu laufen, doch auch Russland kämpft mit Problemen. Immer weniger Menschen wollen kämpfen – und das nur noch für große Summen.

Seit Donald Trump das Weiße Haus übernommen hat, scheint ein Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland in weite Ferne gerückt zu sein. Auf neue Waffenlieferungen aus den USA sollte Kiew nicht hoffen, auch die Versorgung mit Geheimdienstinformationen und Satellitenbildern aus den USA scheint fraglich. Und Trump macht keinen Hehl daraus, dass ihm eine Einigung mit Moskau wichtiger ist als die Unterstützung der Verbündeten in Europa. Dabei ist die Lage auch für den Kreml nicht so rosig, wie es zunächst scheint.

Das zeigt schon der Blick auf den Personalbestand der russischen Armee. Nach jüngsten Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland seit dem Überfall im Februar 2022 fast 895.000 Soldaten verloren, inklusive der Verletzten und Vermissten. Die Angaben aus Kiew mögen eher hochgegriffen sein, doch auch unabhängige Quellen gehen von massiven russischen Verlusten aus.

Russland: Zahl neuer Rekruten bricht ein

So kommen das unabhängige russische Portal Mediazona und BBC Russia durch die Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen wie Todesanzeigen auf die Zahl von mindestens 165.000 in der Ukraine getöteten russischen Soldaten. Verwundete, verstümmelte und vermisste Soldaten sind da nicht enthalten.

Bedenkt man zudem, dass die russische Armee tote oder vermisste Soldaten gerne als "Karteileichen" im offiziellen Bestand hält, dann dürften die ukrainischen Angaben nicht allzu weit von der Realität abweichen.

So erschreckend diese Zahlen sind, von seinen Kriegszielen abbringen lässt sich der Kreml durch die hohen Verluste nicht. Bislang gelingt es Russland offenbar weiterhin, genügend neue Soldaten zu rekrutieren, um die Verluste auszugleichen – auch wenn das seit Herbst vergangenen Jahres offenbar schwieriger wird. Der Vorstoß der ukrainischen Armee in die russische Grenzregion Kursk im August hatte die Zahl der Rekruten in Russland kurzzeitig in die Höhe schnellen lassen. Im dritten Quartal seien sie dann aber eingebrochen, wie das Oppositionsmedium "Meduza" und der Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge ermittelten.

620.000 Russen sollen gegen Ukraine kämpfen

Wie viele Soldaten der Kreml im vergangenen Jahr tatsächlich für den Dienst in der Armee verpflichten konnte, lässt sich kaum seriös beantworten. "Es gibt aktuell keine belastbaren Zahlen zu den Rekrutierungen in Russland", sagte der Militärexperte Gustav Gressel t-online Anfang Januar. Russland selbst behauptet, es habe seine selbst gesteckten Rekrutierungsziele für das Jahr 2024 um 10.000 Mann übertroffen und mehr als 440.000 Soldaten neu angeworben. Auch im Januar habe man die Quote mit 107 Prozent übererfüllt, hieß es aus Moskau.

Die Ukraine scheint die Zahlen aus Russland ernst zu nehmen. Nach Angaben von Wadym Skibitskyj, dem Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, kämpfen zurzeit etwa 620.000 russische Soldaten in der Ukraine und in der teilweise ukrainisch besetzten russischen Region Kursk – das seien 40.000 mehr als Ende vergangenen Jahres, so Skibitskyj. 200.000 dieser Soldaten würden unmittelbar an der Front kämpfen, sagte der Geheimdienstler Anfang März. In dem Interview mit dem Sender "RBK-Ukraine" bestätigte er auch die Zahl von 440.000 neu rekrutierten russischen Soldaten.

Forscher geht von 300.000 Rekruten aus