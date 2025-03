"Er ging in seine örtliche Kirche"

Wladimir Putin (l) und Donald Trump (Archivbild): Putin will für Trump gebetet haben. (Quelle: Evan Vucci)

Im vergangenen Jahr wurde Donald Trump bei einem Attentat am Ohr verletzt. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff enthüllt nun Überraschendes: Putin soll für Trump gebetet haben.

Witkoff, der bereits zweimal in Moskau war, um die Bedingungen eines Waffenstillstands mit der Ukraine zu verhandeln, erzählte dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson in dessen Podcast von seinem zweiten Treffen mit Putin. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Er sagte: "Als der Präsident erschossen wurde, ging er in seine örtliche Kirche, traf sich mit seinem Priester und betete für den Präsidenten."