Er fügte eine Kopie eines Schreibens bei, das er kürzlich an das Kuratorium von Columbia geschickt hatte. In diesem Brief bezeichnete er den neuen Manhattanville-Campus in Harlem als "lausig" und Uni-Präsident Bollinger als "Dummkopf". Der Universität hätte es besser zu Gesicht gestanden, sein Grundstück zu kaufen, so Trump: "Das war eine großartige Idee eines großartigen Mannes, die letztendlich wegen der schlechten Führung der Columbia scheiterte", soll er damals geschrieben haben. Den Brief unterschrieb er mit einem schwarzen Stift und kritzelte darunter: "Bollinger ist schrecklich."