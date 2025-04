Drohender Handelskrieg EU schlägt für einige US-Produkte Zoll von 25 Prozent vor

07.04.2025

Ursula von der Leyen: Die EU-Kommissionspräsidentin bietet den USA Freihandel bei Industriegütern an. (Quelle: Virginia Mayo)

Die EU entwickelt als Reaktion auf die US-Strafzölle einen milliardenschweren Vergeltungsplan. Doch die Diskussionen über Eskalationsrisiken dauern an.

Die EU-Kommission schlägt als Reaktion auf höhere Stahl- und Aluminiumabgaben der USA Gegenzölle auf einige US-Produkte von 25 Prozent vor. Das geht aus einem Dokument hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach sollen Zölle auf einige Produkte am 16. Mai in Kraft treten, auf andere erst später im Jahr am 1. Dezember. Bourbon-Whiskey steht nicht wie ursprünglich angedacht auf der Liste.

Gerechnet worden war zudem mit Zöllen auf Jeans, Motorräder und Erdnussbutter. Eine endgültige Einigung auf die Liste der betroffenen Waren solle am Mittwoch dieser Woche erfolgen, teilte der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic am Montag nach einem EU-Handelsministertreffen in Luxemburg mit. Inkrafttreten sollten die Zölle dann eine Woche später.

Zuvor hatte die EU nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dem US-Präsidenten Donald Trump die Abschaffung aller Zölle auf Industriegüter auf beiden Seiten vorgeschlagen. "Wir haben Null-für-Null-Zölle für Industriegüter angeboten", sagte von der Leyen am Montag in Brüssel. Die Regierung in Washington sei auf dieses Angebot bislang aber nicht eingegangen.

EU könnte Zölle in Höhe von 400 Milliarden Euro erheben

Die EU habe die Abschaffung gegenseitiger Zölle "wiederholt" angeboten, etwa im Automobilsektor, sagte von der Leyen. "Aber es gab keine angemessene Reaktion auf dieses Angebot". Sie betonte, die EU sei "immer zu einem guten Geschäft bereit". Die EU hofft im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump auf eine Verhandlungslösung. Die EU-Kommission und die Mitgliedsländer bereiten aber auch eine Reihe von Gegenmaßnahmen vor, um auf die US-Zölle zu reagieren.

Laut dem irischen Rundfunk "Raidió Teilifís Éireann" (RTÉ) steht eine Liste von US-Produkten fest, auf die künftig EU-Zölle erhoben werden könnten. Der Gesamtumfang dieser Maßnahmen könnte sich auf Waren im Wert von bis zu 400 Milliarden Euro belaufen.

Irland warnt vor Eskalation

Auslöser sind mehrere Zollentscheidungen der US-Regierung. Präsident Donald Trump hatte unter anderem Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängt. Hinzu kamen in der vergangenen Woche pauschale Zölle in Höhe von 20 Prozent auf die meisten EU-Exporte sowie weitere 25-Prozent-Zölle auf europäische Autos und Autoteile.

Der irische Vizepremierminister Simon Harris sprach sich bei einem Treffen der EU-Handelsminister in Luxemburg gegen eine Ausweitung der Reaktionen auf US-Technologiekonzerne aus. Diese Möglichkeit wird durch das sogenannte Anti-Coercion Instrument (ACI) eröffnet, mit dem die EU auch Bereiche wie digitale Dienstleistungen oder die öffentliche Auftragsvergabe ins Visier nehmen könnte.

EU uneins über einzelne Zölle

Harris erklärte: "Wenn man sich auf dieses Terrain begibt, wäre das eine außergewöhnliche Eskalation in einer Phase, in der wir auf Deeskalation hinarbeiten müssen." Er betonte, dass der Einsatz des Instruments der "nuklearen Option" gleichkäme und dieser derzeit innerhalb der EU nicht mehrheitlich befürwortet werde. Viele US-Technikkonzerne wie Apple und Facebook haben ihren europäischen Hauptsitz in Dublin. Sie profitieren dort von besonders niedrigen Unternehmenssteuern.

Bestimmte EU-Staaten haben sich zudem gegen einzelne Punkte des Maßnahmenkatalogs ausgesprochen. Irland, Frankreich und Italien drängten dem Bericht zufolge darauf, amerikanischen Whiskey von der Liste zu streichen. Hintergrund ist Trumps Drohung, europäische Weine und Spirituosen mit einem Strafzoll von 200 Prozent zu belegen. Offenbar könnte dieser Vorstoß Erfolg gehabt haben – die endgültige Produktliste wurde bis zuletzt vertraulich behandelt.