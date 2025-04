Der russische Präsident Wladimir Putin hat am späten Mittwochabend russische Staatsbürger getroffen, die nach den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023 entführt und später aus dem Gazastreifen befreit wurden. Dies berichten russische Nachrichtenagenturen.

Der Vater von Trufanow wurde von der Hamas getötet

Trufanows Vater wurde bei dem Angriff am 7. Oktober getötet. Insgesamt töteten die Hamas-Terroristen an dem Tag mehr als 1.200 Menschen.

Putin vergleicht Israel mit Nazi-Deutschland

Obwohl laut "Jerusalem Post" auch mindestens 16 russische Staatsbürger bei dem Angriff von Hamas auf Israel am 7. Oktober getötet wurden, äußerte sich Moskau nicht kritisch gegenüber der Terrorgruppe, sondern machte die USA für die Ereignisse verantwortlich. Laut "Jerusalem Post" verglich Putin 2023 Israels Aktionen in Gaza mit der Belagerung Leningrads durch Nazi-Deutschland. Russland positionierte sich zudem immer wieder als Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern.

Für viele Beobachter unverständlich, denn Russland selbst wurde im Zuge des Ukraine-Kriegs wiederholt der Vorwurf von Kriegsverbrechen gemacht. So sollen bewusst zivile Ziele wie Krankenhäuser angegriffen worden sein. Außerdem wird Russland vorgeworfen, Kriegsgefangene getötet zu haben.

Israels Vorgehen in Gaza nach dem Angriff der Hamas steht international in der Kritik. Der Internationale Strafgerichtshof hatte Ende des vergangenen Jahres Haftbefehle gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Joaw Galant erlassen. Das Gericht begründete die kontroverse Entscheidung mit einem hinreichenden Verdacht, dass Netanjahu und Galant für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza verantwortlich seien.