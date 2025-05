Europa bei KI abgehängt

Grund für diese Überlegenheit des chinesischen Jets ist laut Experten die sogenannte "Combat Cloud" – also die Vernetzung einzelner Waffensysteme in Echtzeit. So tauschen die Jets, die Raketen und die Radare von KI gelenkt Informationen aus.

Aktie geht durch die Decke

Für die europäische Rüstungsindustrie geht es dabei auch um viel Geld: Der Deal mit Indonesien soll etwa 7,3 Milliarden Euro wert sein. Zusätzlich verlieren die europäischen Rüstungssysteme so deutlich an Prestige – und Europa büßt seine militärische Macht weiter ein. Die Rafale-Jets sind etwa wichtiger Teil der französischen Atomstreitkräfte. Wenn die so stark unterlegen sind, verlieren sie klar an abschreckender Wirkung.