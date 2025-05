Israelische Kampfjets und ein US-Bomber (Symbolbild): Greift Israel bald iranische Atomanlagen an? (Quelle: IMAGO/Idf Spokesperson)

Das israelische Militär gehe laut "Axios" davon aus, dass das Zeitfenster auf die atomaren Strukturen im Iran begrenzt sei – in der Trump-Regierung soll es sogar die Befürchtung geben, dass Israel den Iran schon vor Abschluss der Verhandlungen angreifen könnte. Die BBC hatte bereits am Mittwoch über verstärkte Militärübungen Israels berichtet – was von den USA als Vorbereitungen auf den Iran verstanden wurde.