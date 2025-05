Sollte Putin sich tatsächlich auf einen Deal einlassen wollen, könnte er die Bühne des Vatikans dafür nutzen, erklärt Barbato. Der Experte verweist auch auf die Kubakrise. Damals hätte Nikita Chruschtschow etwas Vergleichbares getan, als er den päpstlichen Friedensappell in der Parteizeitung veröffentlichen ließ. "Das ist dem in der Sowjetunion verwurzelten Putin präsent", er könne letztlich auf diese Weise "eine Art 'Gottesfrieden' inszenieren", so Barbato.

Klar ist laut dem Experten aber ebenfalls: "Putin und Selenskyj werden sich nur dann im Vatikan treffen, wenn dort auch ein Abkommen geschlossen wird. Nur in dem Fall werden sie die große Bühne Vatikan nutzen."

Will Putin den Krieg beenden?

Allerdings ist fraglich, ob sich Putin darauf einlassen will. Delegationen aus Russland und der Ukraine hatten in der vergangenen Woche zwar zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Die Gespräche in Istanbul endeten aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe. Die Konfliktparteien einigten sich zwar auf einen Gefangenenaustausch und erörterten ein mögliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj – doch es gab kaum Anzeichen für Fortschritte zur Beendigung des Krieges.

Immerhin nützt der Krieg Putin – so hat der Kremlchef die russische Wirtschaft voll auf Krieg eingestellt. Einfach zurückdrehen kann er das nicht. Auch konnte Putin zuletzt mehrere militärische Erfolge in der Ukraine für sich verbuchen. Experten glauben, dass Russlands Staatschef immer noch von einem Sieg ausgeht – und daher nicht an den Verhandlungstisch kommen wird.

Der Kreml wies derweil am Mittwoch Vorwürfe der Ukraine und Europas zurück, wonach Putin die Friedensgespräche verzögere. Er erklärte, der russische Präsident werde seine Bedingungen für eine Waffenruhe nennen – ohne jedoch Angaben zu einem Zeitpunkt zu machen. Auch über einen Austragungsort für mögliche Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine ist nach Aussage des Kreml bislang nicht entschieden worden.