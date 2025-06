Nach tagelanger Fahrt auf einem Segelschiff mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen sind die Aktivisten kurz vor ihrem Ziel von den israelischen Behörden gestoppt worden. An Bord des Schiffes, das in Italien startete, waren unter anderem die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Deutsche Yasemin Acar.

Das Schiff werde zur israelischen Küste gebracht, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte das israelische Außenministerium am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Das Ministerium bezeichnete das Schiff in einem Beitrag auf X als "Selfie-Jacht".

Thunberg und elf weitere Aktivistinnen und Aktivisten waren am Sonntag vor einer Woche auf Sizilien in See gestochen, um mit dem Schiff "Madleen" des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition dringend benötigte Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter nach Gaza zu bringen. Zugleich wollten sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage vor Ort richten. Nach ihrer tagelangen Fahrt durch das östliche Mittelmeer wollten sie planmäßig eigentlich am Montagmorgen an der Küste Gazas eintreffen.